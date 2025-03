– Ukraina bedre stilt enn sist USA stanset våpenhjelp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det kommer litt an på om og hvordan russerne kan utnytte situasjonen, sier Ydstebø, militærstrateg og hovedlærer ved Krigsskolen, til Dagsavisen.

USAs president Donald Trump har besluttet å pause all militærhjelp til Ukraina, ifølge flere nyhetsbyråer. Flere faktorer spiller inn i hvor dramatiske konsekvenser det kan gi for Ukraina.

– På kort sikt har det liten betydning, på lengre sikt avhenger det av hva europeiske land klarer å erstatte og Ukrainas egenproduksjon. Ren finansiell støtte er enkel å erstatte, mens tunge våpen og ammunisjon til artilleri og luftvernmissiler krever omfattende investeringer og tar tid å produsere, poengterer oberstløytnanten.

Les også: Forskere tviler på europeisk løsning i Ukraina: – Urealistisk uten USA

Russlands evner

Stansen i militærhjelp inntil videre skal også gjelde utstyr som allerede er på vei, ifølge amerikanske kilder. Trump skal angivelig ønske å se en forpliktelse fra Ukraina-president Volodymyr Zelenskyj til å oppnå fred. Beslutningen legger ytterligere press på Zelenskyj.

Spørsmålet er nå hvor store konsekvenser stansen i militærhjelp kan få, og hvor fort det kan gå. Ydstebø påpeker at det ved fronten har vært relativt rolig i februar, etter en høst og vinter med intense russiske angrep i Donbas.

Russlands evner er en sentral faktor. Samtidig er Ukraina bedre stilt nå enn da amerikansk våpenhjelp var satt på pause av kongressen for et år siden, ifølge eksperten.

– Hvis russerne har ressurser tilgjengelige nå, så kan de prøve å intensivere angrepene. Sist gang klarte russerne å utnytte ammunisjonstørken godt, men det siste året har europeiske initiativ og ukrainsk produksjon klart å nå et nivå som i alle fall sikrer tilgang til artilleri og artilleriammunisjon, mener Ydstebø.

– I tillegg er den ukrainske droneproduksjonen på et nivå som gjør at de står sterkere enn for ett år siden. En usikkerhet er også russernes tilgang til materiell og soldater, og om de klarer å erstatte tapene fortløpende, legger han til.

Kommentar: Ukrainerne bør kjenne sin besøkelsestid

Sjefsforsker: – Kan få stor politisk effekt

Russerne sto noe sterkere militært for et år siden enn de gjør nå, mener Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Konsekvensene er i stor grad avhengig av hvor lenge den amerikanske våpenstansen varer, sier Bukkvoll.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Militært, avhenger effekten også av hvor store lagre ukrainerne måtte ha av nettopp denne typen våpen.

Politisk, kan effekten av Trumps beslutning bli betydelig, mener Bukkvoll.

– Det styrker russernes tro på at de kan få en løsning på krigen mest mulig lik deres egne målsetninger, sier sjefsforskeren.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

Nok til forsvar, ikke angrep

Et spørsmål er også om hvorvidt Europa er i stand til å erstatte den amerikanske våpenhjelpen. Palle Ydstebø ser en mulig løsning når det gjelder luftvernmissiler, og minner om at ikke all militær leveranse kommer fra USA.

– Dersom amerikanerne vil selge luftvernmissiler til de amerikanskbygde luftvernsystemene, som Ukraina opererer, så trenger det ikke å bli store forsinkelser der, sier han.

Militærstrategen påpeker at europeisk økonomi er 12 til 14 ganger større enn den russiske, og industribasen tilsvarende større.

– Når det gjelder tunge våpen, som stridsvogner og artilleri, så har Europa levert mesteparten så langt, og Ukraina produserer selv nytt artilleri i Nato-kaliber, blant annet finansiert av vestlige bidrag, forklarer Ydstebø.

Han mener at Europa samlet sett har somlet med å komme i gang, og at det beste Ukraina kan håpe på er et forsvar som holder stand.

– Noen våpenprodusenter har satset og bidrar til at Ukraina ser ut til å ha god nok tilgang til artilleriammunisjon til å forsvare seg. Men de trenger det flerdobbelte for å gå på offensiven, understreker Ydstebø.

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)

Vekker reaksjoner i USA

Andre mener situasjonen er mer dramatisk.

– Effekten kommer til å bli stor. Jeg vil kalle den lammende, sier seniorrådgiver Mark Cancian ved Center for Strategic and International Studies til CNN.

Ifølge ham kan europeiske bidrag holde det ukrainske forsvaret gående i to til fire måneder før den tapte støtten virkelig vil komme til syne, gjengir NTB.

– De vil ikke kollapse helt, men når forsyningene blir halvert, vil det på sikt bli synlig langs frontlinjene. Frontlinjene deres vil fortsette å falle, og til slutt vil de ryke og Ukraina vil måtte godkjenne en uheldig og til og med katastrofal fredsavtale, sier Cancian.

Også politisk vekker Trumps stans reaksjoner i USA.

Den demokratiske representanten Brendan Boyle, som er medleder for den kongressbaserte EU-komiteen, kaller den angivelige beslutningen «hensynsløs, uforsvarlig og en direkte trussel mot vår nasjonale sikkerhet», ifølge NTB.

– Denne bistanden ble godkjent av Kongressen på tvers av partilinjene – både republikanere og demokrater anerkjente at å stå sammen med Ukraina er å kjempe for demokratiet og mot Putins aggresjon, uttaler Boyle.

– Likevel spiller Trump, som gjentatte ganger har rost Putin og undergravet våre allierte, nå politisk spill med kritisk militær bistand, legger han til.

Leder: Det kommer til å koste (+)

Les også: Talen som skapte bølger: – Pelosi er en legende (+)