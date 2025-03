Tidligere fribryter-topp blir USAs utdanningsminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

McMahon er milliarder og har tidligere blant annet vært direktør i World Wrestling Entertainment (WWE), som er den største aktøren innen sportsunderholdningen fribryting.

Hun ble godkjent med 51 mot 45 stemmer.

Donald Trump, som nominerte McMahon til stillingen, har lovet å legge ned Utdanningsdepartementet og sagt at han ønsker at ministeren «skal gjøre seg selv arbeidsledig».

McMahons tilhengere ser på henne som en dyktig leder som vil reformere et departement som republikanerne mener har mislyktes i å forbedre amerikansk utdanning. Motstandere hevder hun er ukvalifisert og frykter at budsjettkuttene hennes vil merkes av elever over hele landet.

– Amerikanere tror på offentlig utdanning, sa Senatets minoritetsleder, demokraten Chuck Schumer, før avstemningen.

– De ønsker ikke at utdanningsdepartementet skal bli avviklet. Hvis Trump-administrasjonen gjennomfører kutt i utdanningen, vil skolene miste milliarder i finansiering, fortsatte han.

Under en høring om nominasjonen distanserte McMahon seg fra Trumps krasse retorikk. Hun sa at målet er å få Utdanningsdepartementet til å «fungere mer effektivt», ikke å kutte finansieringen av utdanningsprogram.

