Mann siktet for dobbeltdrap etter bilangrep i Mannheim i Tyskland

Den 40 år gamle tyske statsborgeren er også siktet for fem drapsforsøk i tillegg til kroppsskade og grov kroppsskade. Totalt elleve personer ble skadet i angrepet.

En 83 år gammel kvinne og 54 år gammel mann ble drept i mandagens angrep.

Påtalemyndigheten har tidligere uttalt at det ligger psykisk sykdom bak, men samtidig understreker de at han kjørte inn i folkemengden med vilje. Han ble overført fra sykehus til politiets varetekt tirsdag. Politiet opplyser at han forsøkte å ta sitt eget liv da han ble pågrepet.

Har rulleblad

Innenriksminister Thomas Strobl i delstaten Baden-Württemberg opplyser at mannen kommer fra nabodelstaten Rheinland-Pfalz.

Politiet sier at han har kriminelt rulleblad. Blant annet sonet han en kort fengselsstraff for et overfall for over ti år siden.

Hele sentrum i Mannheim ble avstengt etter hendelsen mandag, og politiet ba folk om å holde seg unna sentrum og bli innendørs og hjemme. Folk i byen fikk også nødvarsel på telefonen der dette ble kommunisert.

Flere lignende hendelser

Politiet ville først ikke oppgi bakgrunnen for den store politiaksjonen som pågikk i byens sentrum, men en talsperson sa at hendelsen ble meldt inn som en «livstruende» situasjon.

Det har vært flere hendelser som ligner det som skjedde i Mannheim, i Tyskland i det siste. I februar kjørte en mann en bil inn i en folkemengde i München, og to personer ble drept. I desember ble fem mennesker drept da en mann gjorde det samme på et julemarked i Magdeburg.

Mannheim ligger nord i delstaten Baden-Württemberg, sørvest i Tyskland. Byen har rundt 300.000 innbyggere.

Les også: To døde og flere skadet i Mannheim – 40-årig tysker pågrepet

Les også: Trump med ny tirade mot Zelenskyj: – Han vil ikke ha fred

Les også: Norge uteblir fra FN-møte om atomvåpenforbud