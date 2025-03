Mammut-forskere har utviklet ullmus

I en lab i Dallas i delstaten Texas i USA har forskere utviklet en ny dyreart: Ullmus.

Ullmus er kort fortalt en genmodifiserte mus som har fått en tykk ull i stedet for pels, slik at de kan overleve i kalde klima. Denne egenskapen er en av de mest fremtredende til dyr som den lenge utdødde ullhårete mammuten, som forskerne jobber med å gjenopplive.

Saken er blant annet omtalt i The Guardian.

Reviving Extinct Species Ullmusa er like stor som sine slektninger, men har tykk ull. (Colossal Biosciences via AP/AP)

Torfinn Ørmen er zoolog ved OsloMet. (Sonja Balci)

Første kalv i 2028

Tanken bak prosjektet, er at mammuten kan bidra til å redde klima.

Forskere ved det amerikanske bioteknologiselskapet Colossal Biosciences planlegger å “u-utrydde” de forhistoriske elefant-dyra ved å genetisk modifisere asiatiske elefanter – mammutens næreste gjenlevende slektning – slik at de får ullaktige mammutegenskaper.

De håper den første kalven blir født innen utgangen av 2028, men dyret vil ikke egentlig være en mammut – men en elefanthybrid.

Torfinn Ørmen er zoolog ved OsloMet har tidligere forklart til Dagsavisen at en slik hybrid ville kunne settes ut i en nasjonalpark og for å gjøre sin opprinnelige mammut-økofunksjon.

– Setter man ut mammut-hybrider, vil de påvirke hvordan bakken ser ut, gresstorv vil komme tilbake i områder der det nå er det bare bløtt, og de kan bidra til å skape et solid dekke på tundraen.

Allerede er det satt av et enormt område i republikken Sakha i Sibir – et landområde større enn Argentina, men med mindre enn én million innbyggere – der man jobber med å opprette en pleistocen-park, altså en park der man gjenoppretter en epoke som strekker seg fra omkring 2,58 millioner år til omkring 11.700 år tilbake. Utdødde arter som mammut, huleløver og ullhårete neshorn levde da.

Woolly Mammoth Walking in a Grassy Field Forskere har gjort et stort gjennombrudd i arbeidet med å gjenskape mammuten. Denne 3D-illustrasjonen av en mammut viser hvordan det kan se ut, om arten gjenskapes og får leve fritt i steppelandskap. (Aunt_Spray/Getty Images)

Zoolog Petter Bøckman, ved naturhistorisk museum. (Karsten Sund)

Stor bekreftelse

Zoolog Petter Bøckman mener også det er slik at en gjenopprettet mammut, i stor grad «bare» er en hårete elefant.

– Det er ikke snakk om kloning slik vi vanligvis tenker på det, altså å lage en genetisk kopi av et individ. For å gjøre det, det ville man trengt en levende mammutcelle. Dette handler om å modifisere genetikken til elefant, og drive gensløyd for å gi en elefantcelle mammutegenskaper. Det er teoretisk mulig, men enkelt blir det ikke, har han sagt tidligere.

Om metodene forskerne ved Colossal Biosciences, forklarer gründer og administrerende direktør Ben Lamm:

– Teamet har studert eldgamle mammutgenomer og sammenlignet dem med de til asiatiske elefanter for å forstå hvordan de skiller seg, og har allerede begynt å redigere celler til sistnevnte, sier han til The Guardian.

Nå sier teamet at de har ny støtte for at metoden deres fungerer, etter å ha laget sunne, genmodifiserte mus med egenskaper rettet mot kuldetoleranse, inkludert ullhår.

– Det akselererer ikke forskningen noe, men er et massivt bekreftelsespunkt, sier Lamm.

Ancient woolly mammoth study Dette skinnet til en mammut som døde for 52 000 år siden, har blitt brukt til å gjenskape verdens første 3D-genom av en mammut. Genomet kan i fremtiden bli viktig i arbeidet med å gjenskape både mammuten, og flere andre utdødde dyr. (LOVE DALEN/AFP)

Genbank fra istiden

For 52.000 år siden døde en mammut i Sibir. Den ble fryst ned så raskt, at huden, håret og kjøttet ble bevart. Så ble den begravet under jordmasser. For noen år siden dukket den opp igjen, da permafrosten i området tinte.

Det er fra dette dyret at de rekonstruerte mammut-genene har blitt høstet.

I fjor publiserte en forskergruppe resultatene sine i forskningsmagasinet Cell. Der kom det fram at de har klart å rekonstruere et mammut-DNA fra dette dyret i 3D, noe som aldri hadde blitt gjort før.

– Forskerne har jobbet med huden, som er det som frøs først. Det må ha gått fort, for selv om kromosomene er gått i stykker, så sitter DNA-bitene på cellenivå der de opprinnelig var, og har ikke gått i oppløsning, har zoolog Ørmen forklart.

DNA er arvestoffet som finnes i alle celler. Og i den 52.000 år gamle mammuten fant forskere DNA som var friskt nok til å kunne brukes i arbeidet med å gjenskape den utdødde dyrearten.

Fakta om mammuter

Mammuter er en gruppe utdødde planteetende dyr i elefantfamilien med snabel og lange støttenner. De levde fra pliocen-epoken og fram til for omtrent 4000 år siden. Den ullhårete mammuten (Mammuthus primigenius) er best kjent

er best kjent Mammuten var på størrelse med de nålevende elefantene, men med en noe annen kroppsform. På hodet og fremst på ryggen hadde den en pukkel, og ryggen bakenfor skrånet bratt nedover. Den hadde tett, tykk pels og om vinteren et opptil tolv centimeter tykt spekklag under huden. Den kunne bli opptil fire meter høy

Den ullhårete mammuten var et arktisk dyr som fantes både i Nord-Amerika og Eurasia. De holdt dels til på tundraen og dels i bjørkeskogbeltet. Det er funnet store mengder mammutskjeletter og -tenner, og til og med hele mammutkadavre som har ligget bevart i permafrosten

I Norge er det gjort over 20 funn av fossile mammuter, i form av fragmenter av tenner og knokler. De fleste funn er gjort i Gudbrandsdalen og traktene ved Mjøsa

Forskere har jobbet i flere tiår med å finne en måte å gjenskape mammuten på. For å klare dette, må de sette sammen mammut-DNA og DNA fra en indisk elefant til et komplett genom, og lage et embryo eller foster som de senere kan inseminere inn i en elefant-surrogat.

Et genom er den totale mengden arvemateriale i en celle, altså hele DNA-sekvensen som finnes i alle kromosomene til sammen. Genomet inneholder all informasjonen til å lage og vedlikeholde en organisme gjennom hele livet.

Kilder: Snl.no og Forskning.no

