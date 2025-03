Kilder til Reuters: USA og Ukraina skal signere mineralavtale tirsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

President Donald Trump har fortalt sine rådgivere at han ønsker å kunngjøre avtalen under sin tale til Kongressen, sier tre kilder til Reuters.

Kildene understreker imidlertid at avtalen ikke er signert ennå, og at ting kan endre seg.

Avtalen skulle egentlig signeres forrige fredag, men et møte mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utviklet seg til en krangel, og Zelenskyj forlot Washington tidlig.

Det hvite hus har ikke kommentert Reuters-saken. Det har heller ikke ukrainske myndigheter.

Zelenskyj har flere ganger siden fredagens møte sagt at han er villig til å signere avtalen. Han etterlyser imidlertid flere sikkerhetsgarantier for Ukraina.

---

Fakta om mineralavtalen mellom USA og Ukraina

Den britiske avisen Financial Times offentliggjorde i forrige uke det som skal være teksten i mineralavtalen mellom USA og Ukraina. Her er hovedpunktene:

* Det skal etableres et gjenoppbyggingsfond for Ukraina med formål om å skape varig fred. Fondet skal forvaltes av både ukrainske og amerikanske myndigheter.

* Flere detaljer om hvordan dette skal foregå skal nedfelles i en fondsavtale som skal forhandles fram når mineralavtalen er signert.

* Fondet skal samle inn midler og reinvestere dem. Inntektene skal komme fra framtidig utvinning av ukrainske statseide naturressurser.

* Ukraina skal bidra med 50 prosent av alle inntektene landet får fra framtidig utvinning av relevante ukrainske naturressurser. Det gjelder utvinning av mineraler, hydrokarboner, olje, naturgass og andre utvinnbare materialer, samt infrastruktur som er relevant for dette arbeidet – for eksempel terminaler for flytende naturgass og havneinfrastruktur.

* Disse fremtidige inntektskildene omfatter ikke de som allerede er del av Ukrainas statsbudsjett.

* Tilskudd til fondet skal reinvesteres minst én gang i året for å fremme Ukrainas sikkerhet, trygghet og velstand, noe som skal defineres i fondsavtalen.

* USA skal opprettholde et langsiktig økonomisk engasjement i utviklingen av et stabilt og økonomisk framgangsrikt Ukraina, med forbehold om gjeldende amerikansk lovgivning.

* USAs regjering skal støtte Ukrainas forsøk på å sikre seg sikkerhetsgarantier som trengs for å skape varig fred. Det står ikke eksplisitt i avtalen at USA skal stå for noen av disse sikkerhetsgarantiene.

(Kilder: NTB, Financial Times)

---

Les også: Støre om Trumps våpenstans: – Veldig alvorlig for Ukraina

Les også: – Ukraina bedre stilt enn sist USA stanset våpenhjelp

Les også: Søreide etter USAs våpenstans til Ukraina: – Gavepakke fra Trump til Putin