Canada svarer USA med 25 prosent toll

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det varsler Canadas statsminister Justin Trudeau mandag.

Han opplyser at tollen vil ramme amerikanske varer til en verdi av 30 milliarder canadiske dollar allerede fra tirsdag, med en opptrapping i løpet av 21 dager til varer til en verdi av 155 milliarder canadiske dollar.

Det siste beløpet tilsvarer nærmere 1200 milliarder norske kroner.

USAs varslede toll på 25 prosent på varer fra Canada og Mexico trer etter planen i kraft ved midnatt lokal tid natt til tirsdag, eller klokka 6 tirsdag morgen norsk tid.

Den amerikanske presidenten bekreftet mandag at den varslede tollsats på 25 prosent innføres på varer fra Mexico og Canada. På spørsmål om det er noe landene kan gjøre for å stanse innføringen, svarte Trump at alt nå er klart.

– Det er ikke mer rom for Mexico og Canada, sa Trump.

Tollen ble først varslet i januar, men Trump utsatte det i en måned.

Allerede før mandagens kunngjøring hadde Canada varslet at landet vil innføre mottiltak.

Mexicos president Claudia Sheinbaum sa mandag at Mexico har flere backupplaner klare dersom tollen faktisk trer i kraft.

– Det er en avgjørelse som avhenger av den amerikanske administrasjonen, og av USAs president. Uansett hva hans beslutning blir, vil vi ta våre beslutninger, og det finnes en plan, sa hun – vel å merke før Trump uttalelser.

Les også: Hva betyr Trumps tollpolitikk for din lommebok? (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig (+)