Trudeau kunngjorde canadisk toll mot USA – sier Trump ønsker å gjøre det lettere å annektere landet

– (USAs president Donald) Trump ønsker å få til en kollaps i den canadiske økonomien, fordi det ville gjort det enklere å annektere oss, sa Trudeau på en pressekonferanse.

Der kunngjorde han at Canada innfører 25 prosent toll mot amerikanske varer verdt 155 milliarder canadiske dollar.

Han opplyser at tollen vil ramme amerikanske varer til en verdi av 30 milliarder canadiske dollar allerede fra tirsdag. Om tre uker blir det en opptrapping til varer til en verdi av 155 milliarder canadiske dollar.

– Veldig dum ting å gjøre

Det siste beløpet tilsvarer nærmere 1200 milliarder norske kroner.

– USA har startet en handelskrig, og Canada kommer ikke til å trekke seg, sier Trudeau.

Den varslede tollen som USA innførte på canadiske, mexicanske og kinesiske varer, trådte i kraft tirsdag.

– Dette er en veldig dum ting å gjøre. Den amerikanske regjeringen har valgt å sette amerikanske jobber på spill, sier han om Trump-tollen.

Fentanylpåstander

Den canadiske statsministeren legger til at han venter å snakke med Trump i løpet av de kommende dagene. Fra før har han presset gjennom en dyr plan for sikkerhetstiltak på grensen og andre tiltak for å bekjempe opioidtypen fentanyl.

Trump har brukt en påstått flom av ulovlige innvandrere og fentanyl over grensen for å rettferdiggjøre innføring av toll mot Canada og Mexico. Trudeau har gjentatte ganger sagt at Canada ikke bidrar nevneverdig til noen av disse problemene.

Også Mexicos president Claudia Sheinbaum har varslet mottiltak som følge av Trumps toll. Trudeau går trolig av som statsminister i løpet av de nærmeste ukene, da hans erstatter skal velges av Det liberale partiet på søndag.

