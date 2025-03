Bloomberg: Putin vil hjelpe Trump i atomforhandlinger

Det melder nyhetsbyrået Bloomberg , som viser til ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Ifølge kildene har Russland blitt enig med Trump-administrasjonen om å bidra til kommunikasjon mellom USA og Iran om både Irans atomprogram og landets støtte til militante grupper rundt omkring i Midtøsten.

I 2015 inngikk Iran en atomavtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den innebar at Iran skulle trappe ned sitt atomprogram for at verden skulle være sikker på at det ikke kunne brukes til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld ble de internasjonale sanksjonene mot Iran opphevet.

Men i Trumps første presidentperiode trakk han USA fra avtalen og gjeninnførte enda hardere sanksjoner mot Iran.

Iran reagerte med å trappe opp anrikingen av uran. Landet regnes også som en viktig støttespiller til Houthi-bevegelsen i Jemen og Hizbollah i Libanon.

Iran har alltid insistert på at atomprogrammet kun har sivile formål.

