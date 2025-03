Zelenskyj: Viktig å få slutt på krigen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en X-melding sier Zelenskyj at Ukraina fortsetter samtalene med landets partnere, og at det er viktig at diplomatiet har substans så krigen kan ta slutt så fort som mulig.

– Vi trenger ekte fred, og ukrainerne ønsker det mest fordi krigen ødelegger våre byer og landsbyer. Vi mister vårt folk. Vi må stanse krigen og få sikkerhetsgarantier, skriver han på X.

Han gjør det videre klart at Ukraina samarbeider med USA og landets ukrainske partnere, og at han håper sterkt på videre amerikansk støtte på veien til fred.

Zelenskyjs uttalelser kommer etter at USAs president Donald Trump nok en gang langet ut mot den ukrainske presidenten.

– Han vil ikke ha fred så lenge han har USAs støtte, skrev Trump på Truth Social.

Les også: Trump med ny tirade mot Zelenskyj: – Han vil ikke ha fred

Les også: Solbakken tordner mot FCK-topp etter Zelenskyj-uttalelser

Les også: Zelenskyj sier han føler sterk støtte etter møtet i London