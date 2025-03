Trump kom med nytt Zelenskyj-stikk og bekreftet tollplaner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Zelenskyj burde være mer takknemlig, sa Trump på en pressekonferanse mandag.

– Dette landet har stått med dem gjennom tykt og tynt, og vi har gitt dem masse penger, sa Trump videre.

Svaret kom på et spørsmål om hva han ønsker å se fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å gjenoppta forhandlingene om den mye omtalte mineralavtalen som partene etter planen skulle signere etter et møte i Det hvite hus i forrige uke.

Pressekonferansen der de to skulle sette pennen på papiret, ble imidlertid avlyst, og Zelenskyj forlot presidentresidensen tidligere enn planlagt.

Trump avviste likevel at mineralavtalen er død, og varslet at det kommer informasjon tirsdag. Zelenskyj har flere ganger sagt at han er villig til å signere avtalen, men har etterlyst flere sikkerhetsgarantier for Ukraina.

Tyst om stans i militærstøtte

Under pressekonferansen ble Trump også spurt om han vurderer å stanse militærstøtte til Ukraina. Da svarte han at han ikke har diskutert det ennå.

– Vi får se hva som skjer. Det er mye som skjer akkurat nå.

Ifølge New York Times skal Trump mandag møte noen av sine nærmeste støttespillere for å diskutere Ukraina. En av tingene som skal diskuteres, er ifølge avisa en full stans i støtten til det østeuropeiske landet.

Trump har gjentatte ganger klaget over at USA har bidratt med mye penger og støtte til Ukraina, uten å få noe tilbake for det.

Bekreftet toll

Den amerikanske presidenten bekreftet samtidig at en varslet tollsats på 25 prosent innføres på varer fra Mexico og Canada. På spørsmål om det er noe landene kan gjøre for å stanse innføringen, svarte Trump at alt nå er klart.

– Det er ikke mer rom for Mexico og Canada, sa Trump.

Tollen ble først varslet i januar, men Trump utsatte det i en måned.

Mexicos president Claudia Sheinbaum sa mandag at Mexico har flere backup-planer klare dersom tollen faktisk trer i kraft. Canada har også varslet at de innfører mottiltak.

Databrikkegigant investerer i USA

Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med at Trump skulle kunngjøre at databrikkegiganten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) skal investere mer enn 100 milliarder dollar i USA.

Selskapet skal blant annet bygge fem fabrikker i landet, opplyste Trump og TSMC-sjef C.C. Wei. Mesteparten av pengene skal etter planen investeres i Arizona, sa Wei.

Den totale summen er ventet å bli på rundt 165 milliarder dollar. Trump anslår at satsingen kan skape rundt 20.000 til 25.000 arbeidsplasser.

Trump har oppfordret selskaper til å produsere varer i USA fremfor andre land.

