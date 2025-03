Sist ble talen revet i stykker. Nå taler Trump igjen til Kongressen

Etter bare seks uker med Donald Trump tilbake i Det hvite hus, knyttes det nå stor usikkerhet rundt USAs støtte til Ukraina og til landets videre engasjement i Nato.

Og utenrikspolitikken ventes å være et av de store temaene når Trump gjester Kongressen i Washington D.C. natt til onsdag norsk tid. Det blir hans første tale til Kongressen siden han vant presidentvalget i november.

– Det blir det vanlige. Uansett hva han sier, og uansett hvor kontroversielt innholdet er, forventer jeg at alt av Republikanere i Kongressen kommer til å finne veien til et kamera etterpå – for å rose det Trump har sagt, sier USA-ekspert Hilde Eliassen Restad til Dagsavisen.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner på Oslo Nye Høyskole.

Hilde Eliassen Restad. (Oslo Nye Høyskole)

---

En State of the Union-tale er en oppdatering fra USAs sittende president om landets «tilstand».

Siden dette er Donald Trumps første tale i hans andre presidentperiode, en periode som ikke er sammenhengende grunnet tapet i 2020-valget, er talen imidlertid ikke klassifisert som en State of the Union-tale.

De siste fire tiårene har presidenter i USA valgt å ikke betegne sin første tale til Kongressen som en formell State of the Union-tale, men i stedet referert til den mer generelt som en tale til Kongressen.

(Kilde: Den amerikanske kringkasteren NPR)

---

«Ingen skal få utnytte USA»

– Trump vil nok bruke det meste av tiden (i talen) på sin innenriksagenda, og på å forsvare det han har gjort med Doge (Elon Musks «effektiviseringskontor», journ.anm.). Kongressen jobber på spreng med å få vedtatt det meste av Trumps agenda allerede i vår, supplerer Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Han er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, og følger i likhet med Restad amerikansk politikk svært tett.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

– Men Trump har vært overraskende mye opptatt av utenrikspolitikk så langt, for presidentene i USA pleier å prioritere dette senere i sin andre periode, forklarer Mjelde, som legger til:

– I talen kan vi også forvente oss mer kjent retorikk om at andre land ikke lenger skal få utnytte USA, som er Trumps altoverskyggende holdning.

Også Nina Græger, professor i internasjonal politikk og instituttleder ved Institutt for Statskundskab ved Københavns Universitet, forventer at Trump vier USAs utenrikspolitikk plass i talen.

– Mange i USA er opptatt av møtet mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som var fredag sist uke. Mange amerikanere støtter fortsatt militærhjelp til Ukraina, hvis man ser på nylige spørreundersøkelser i USA, sier hun til Dagsavisen.

Nina Græger, professor ved Københavns universitet. (NUPI)

Græger understreker imidlertid at nedskjæringer og nedleggelser av offentlige institusjoner, og masseoppsigelser av offentlig ansatte i forbindelse med Doge-prosjektet til Elon Musk, kommer til å få mye av Trumps tid.

– Men det forventes også at de store vyene (til Trump) for de neste fire årene blir presentert, sier professoren.

Pelosi ødela Trumps tale

Da Donald Trump kom for å tale til Kongressen i februar 2020, ødela Demokratenes daværende speaker Nancy Pelosi Trumps tale fra sin plass bak presidenten. Bildene gikk verden rundt. Pelosi er fortsatt medlem av Representantenes hus.

– Da jeg så at hver side (i talen) var løgn, måtte jeg rive den i stykker, minnes Pelosi til Washington Post om hendelsen i 2020.

– Pelosi er en legende, kommenterer Hilde Eliassen Restad om det veteranen gjorde den gang.

Nancy Pelosi og Donald Trump har lenge hatt et kjølig forhold. Her fra Trumps tale til Kongressen i 2020, da Pelosi rev i stykker talen hans. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Det er nå opp til Det demokratiske partiet å være i opposisjon, for Det republikanske partiet har fullstendig kapitulert overfor Trump, mener USA-eksperten.

– Hvor er Demokratene oppi alt det som skjer? Hvorfor er det så stille fra profiler som Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama, og så videre?

– Jeg tror det foregår en kamp internt hos Demokratene nå, blant tradisjonalistene og de yngre som er mer på venstresiden av partiet – som har ulike meninger om ting, svarer Hilde Eliassen Restad.

– Tradisjonelt sett har jo normen vært at en president eller presidentkandidat som går av eller taper skal «skygge banen», slik at den nye presidenten skal få sjansen til å gjøre en god jobb. Nå er det derimot ikke «normale» tider i det hele tatt. Så da kan man tenke seg at Kamala Harris kunne ha vært mer synlig, for eksempel. Kanskje blir hun det også, etter hvert.

Jakten på Huset i USA

Demokratene har nok diskutert ulike strategier for å håndtere Trump og Republikanerne, mener Restad.

– Enkelte har kanskje tenkt at «vi må bare la Trump være Trump, så vil det bety gode resultater for oss etter hvert». Mens andre, kanskje i yngre deler av partiet, kan peke på at man heller bør prøve å bygge et «motnarrativ» i offentligheten. Men Demokratene har verken kontroll over Det hvite hus, Senatet eller Representantenes hus, så det er ikke så mye de kan få gjort akkurat nå.

Donald Trump vant 2024-valget i USA med klar margin, mot Demokratenes Kamala Harris. Trump vant alle de såkalte vippestatene. Nå er han tilbake i maktens korridorer i Det hvite hus. (Evan Vucci/AP)

– Så hva kan Demokratene egentlig gjøre?

– De må jobbe med å få ut sitt politiske budskap. De må forklare hva de mener Trump gjør på en annen måte enn det forklares i medieboblen på høyresiden, for eksempel. Så er det mange lokalvalg, spesialvalg og delstatsvalg de kan gjøre den jobben mot i tiden framover – for eksempel mot guvernørvalget i Virginia i november, svarer Restad.

– Husk på at Republikanerne kun har et ørlite flertall i Representantenes hus (også kalt Huset, journ.anm.). Så der vil Demokratene jobbe hardt for å ta tilbake majoriteten, tilføyer hun.

Obama og co. er fortid, ikke framtid

Professor Hilmar Mjelde sier tidligere presidentkandidater og presidenter fra Demokratene representerer fortiden.

– De bør derfor ikke ha noen rolle nå. Demokratene trenger sårt å dyrke fram nye talenter for framtiden, mener han.

Kamala Harris og tidligere president Barack Obama avbildet under valgkampen i høst. (Julia Demaree Nikhinson/AP)

– Og amerikanske partier har ingen leder i opposisjon. De har egentlig kun en leder når presidenten kommer fra deres parti, tilføyer USA-eksperten.

– Det typiske er at presidentene overtolker mandatet sitt og igangsetter en for stor politisk kursendring, sier han videre.

Og ingen president har gått så drastisk til verks som Donald Trump, poengterer professoren.

– Demokratene må forsøke å mobilisere velgere som nyter godt av de offentlige programmene Trump nå kutter i. De lyktes med en lignende strategi i mellomvalget i 2018.

