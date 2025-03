Scholz og Merz i sorg etter dødshendelse i Mannheim

– Nok en gang sørger vi med Mannheim. Nok en gang sørger vi med de pårørende til ofrene for en meningsløs voldshandling, skriver Scholz på X.

Tysk politi har bekreftet at to personer er døde, i tillegg til flere som er skadet. En 40 år gammel tysk statsborger er pågrepet. Det er så langt uklart om det er snakk om et angrep eller en ulykke, ifølge politiet.

Merz, som er partileder for CDU og gikk seirende ut av det tyske valget i forrige uke, sender også sine tanker til de etterlatte.

– Denne hendelsen – som de andre forferdelige hendelsene vi har sett de siste månedene – er en påminnelse om at vi må gjøre alt vi kan for å hindre slike hendelser, skriver Merz.

Det er ventet at Merz blir ny statsminister i Tyskland. Han skriver videre at det er på tide at Tyskland blir et trygt land igjen.

Det har vært flere hendelser som ligner det som har skjedd i Mannheim, i Tyskland i det siste. I februar kjørte en mann en bil inn i en folkemengde i München, og to personer ble drept. I desember ble fem mennesker drept da en mann kjørte inn i en folkemengde på et julemarked i Magdeburg.

