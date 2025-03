Russland: – Europa må blidgjøre Trump

– Han ønsker ikke fred. Noen må få ham til å ønske fred. Hvis europeerne gjør det, all ære til dem, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov om Zelenskyj mandag.

Han legger også all skyld på Ukrainas president for fredagens krangel med Donald Trump i Det hvite hus, noe russiske myndigheter også gjorde rett etter at den famøse krangelen utspilte seg for åpen scene.

– En hendelse som er ganske enestående, sier Peskov og hevder at Zelenskyj viste «en komplett mangel på diplomatiske evner».

– For å si det mildt, føyer Peskov til.

Han mener også at det nå er bevist at Russlands syn på konflikten er korrekt. Han råder dessuten europeiske ledere til å blidgjøre Trump for å fjerne restene av hans utrivelige møte med Zelenskyj fra Det hvite hus.

– I denne situasjonen er det ikke nok med den klare amerikanske innsatsen og russisk vilje, framholder han.

Peskov hevder også at Vesten har begynt å miste sin enhetlige holdning når det gjelder Ukraina.

– Selv om man har begynt å skissere mulige fredsplaner, er det ennå ikke mulig å si at det finnes en sammenhengende fredsplan, sier Peskov og legger til at Russlands «spesialoperasjon» i Ukraina kommer til å fortsette til Russland har nådd sine mål.

