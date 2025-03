Norge uteblir fra FN-møte om atomvåpenforbud – viser til dagens sikkerhetspolitiske situasjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Halvparten av verdens land har nå undertegnet FNs traktat om forbud mot slike våpen (TPNW), men Norge og de øvrige Nato-landene er ikke blant dem.

Norge har likevel deltatt som observatørland på de to foregående statspartsmøtene, noe regjeringen har høstet kritikk for både fra opposisjonen og enkelte Nato-allierte.

Spesiell situasjon

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) understreker overfor NTB at regjeringens mål fortsatt er en verden uten atomvåpen, men at situasjonen i Europa nå er spesiell.

Russlands angrepskrig mot Ukraina utfordrer Europas sikkerhet på en måte vi ikke har sett siden andre verdenskrig, og det er derfor viktig at Nato-landene slutter rekke, påpeker han.

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det avgjørende at Nato-allierte står samlet. Når vi nå har besluttet å ikke delta som formell observatør på forbudstraktatens statspartsmøtet denne uken, er det på grunn av dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier Vad Petersson.

Riktig og viktig

Enkelte andre Nato-land, blant dem Tyskland, har også tidligere deltatt som observatører på møtene, men heller ikke de er etter det NTB erfarer på plass i New York denne uka.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere argumentert med at det har vært riktig og viktig for Norge å delta som observatørland.

– Jeg mener det er riktig at en følger med på det som skjer av konsultasjoner og diskusjoner om nedrustning. Vi har for lite nedrustning i verden, men nedrustning må være balansert og gjensidig, sa han høsten 2022.

Støre understreket samtidig at Norge helt og fullt slutter opp om Natos strategi som i gitte situasjoner åpner for bruk av atomvåpen.

Framtidig deltakelse

Vad Petersson sier at det på nytt kan bli aktuelt for Norge å delta på disse møtene, selv om Nato-landene fastholder at traktaten er uforenlig med medlemskap i alliansen.

– Beslutningen gjelder kun årets møte, og forskutterer ikke beslutninger om norsk observatørskap i fremtiden. Norge vil likevel følge statspartsmøtet gjennom vår FN-delegasjon i New York, sier han.

