Mannheim: Mistanke om at gjerningspersonen er psykisk syk

Påtalemyndigheten tror samtidig at mannen kjørte inn i folkemengden med vilje. Etterforskere har imidlertid sagt at de ikke tror det foreligger et politisk motiv bak hendelsen.

Den pågrepne er en 40 år gammel mann fra nabodelstaten Rheinland-Pfalz. Politiet opplyser at mannen forsøkte å ta sitt eget liv da han ble pågrepet. Han er blitt innlagt på sykehus og har så langt ikke vært tilgjengelig for avhør.

To personer er bekreftet døde. Elleve personer er i tillegg skadet, hvorav fem av dem er betegnet som alvorlig skadet.

