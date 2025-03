Lydopptak fra katastrofalt Hellas-forlis utfordrer offisiell versjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Ann Fredriksen/NTB

Helt siden fisketråleren «Adriana» sank sørvest for Hellas med hundrevis av mennesker om bord, har overlevende fortalt en annen historie enn den greske kystvakten.

Forliset er ett av de verste i Middelhavet noensinne. 104 mennesker overlevde, men det var bortimot 750 mennesker om bord, ifølge de overlevende. Fem dager tidligere hadde de gått om bord i båten i Libya i håp om å ta seg til Europa. Mange av dem var stuet sammen under dekke, uten sjanse til å ta seg ut da båten sank.

Nylig ble en uavhengig granskningsrapport ferdigstilt. Den er ennå ikke offentliggjort, men ikke navngitte kilder har opplyst til nyhetsbyrået Reuters at rapporten konkluderer med at kystvakten ikke fulgte maritime prosedyrer i forkant av forliset. Den utfordrer også kystvaktens versjon av hva som skjedde.

– Kystvakten forårsaket kantringen

Samtidig ser den ut til å bekrefte den versjonen som flere overlevende har fortalt.

De har sagt at det var kystvakten som fikk båten til å kantre i et mislykket forsøk på å taue den. I etterkant skal de ha blitt truet til ikke å si noe.

Den greske kystvakten har avvist dette og i stedet hevdet at båten var sjødyktig og at de om bord insisterte på å seile videre mot Italia i stedet for å bli reddet.

Nå har imidlertid den greske nettsiden News24/7 fått tilgang til lydopptak som sår ytterligere tvil om den offisielle versjonen. I et telefonoppkall fra den greske redningstjenesten kan man høre en ukjent mann instruere trålerens kaptein om å gi et handelsskip beskjed om at menneskene om bord ikke ønsket å bli tatt i land i Hellas. Handelsskipet var på vei mot tråleren, men skal ha snudd.

Kystvakten har ikke kommentert innholdet i lydopptaket, men sier ifølge BBC at de har gitt alt bevismateriell til den greske sjørettsdomstolen, som etterforsker katastrofen.

Den britiske kringkasteren har gjengitt de nå lekkede samtalene i detalj.

Hemmelig rapport

Rapporten fra den greske ombudsmannen Andreas Pottakis ble ferdigstilt i midten av februar, men er ennå ikke offentliggjort.

Ifølge Reuters' kilder, som har kjennskap til innholdet i rapporten, fulgte kystvakten med på båten i 15 timer før den kantret og sank i internasjonalt farvann. Kystvakten skal også ha unnlatt å iverksette en redningsaksjon og i stedet ventet på at båten skulle forlate gresk farvann og seile videre til Italia.

– Ikke på noe tidspunkt før båten sank ble risikoen oppgradert fra overvåking til en nødssituasjon, heller ikke en beredskapsfase, sier en kilde med henvisning til den 148 sider lange rapporten.

Her avvises også kystvaktens påstander om at båten var sjødyktig og at de om bord ikke ønsket hjelp.

– Svarte ikke Frontex

Ifølge lekkasjene skal den greske kystvakten heller ikke ha svart på henvendelser fra EUs grensebyrå Frontex eller bedt Frontex om bistand. Og da de endelig sendte ut et kystfartøy, var det en båt med spesialstyrker og lite redningsutstyr, og kun med plass til 36 mennesker.

Rapporten inneholder også opplysninger om at to handelsskip som nærmet seg «Adriana», ble bedt om å forlate området før tråleren kantret, noe som er i overensstemmelse med de lekkede lydopptakene.

Heller ikke da folk begynte å falle i vannet, skal det ha blitt iverksatt en redningsaksjon umiddelbart.

Kystvaktens kommunikasjon ble ifølge rapporten ikke registrert i de mest avgjørende timene, noe som betyr at enhver konklusjon om årsaken til kantringen er usikker.

