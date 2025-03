Hamas: – Israel forsøker å få våpenhvileavtalen til å kollapse

– Brudd på avtalen i den første fasen viser utvilsomt at okkupasjonsmyndighetene er interessert i at avtalen skal kollapse, og at de jobber hardt for å oppnå det, sier Hamas-tjenestemannen Osama Hamdan.

Uttalelsen er tatt opp i en videomelding som ble publisert mandag.

Han kaller Israels forsøk på å forlenge fase én for et åpenbart forsøk på å unngå avtalen og unngå å gå inn i forhandlinger om fase to, slik avtalen var at partene skulle ha gjort for flere uker siden.

