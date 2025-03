Frankrike: Fronten i Ukraina rykker nærmere EU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Aldri har risikoen for krig i Europa, i EU, vært så høy, sier Barrot til den franske radiokanalen Inter mandag.

– Trusselen kommer nærmere og nærmere oss, fronten kommer nærmere og nærmere oss, fortsetter han.

Kommentaren kommer dagen etter at europeiske ledere stilte seg bak Ukraina på et toppmøte i London. Frankrike og Storbritannia foreslo også en våpenhvile på møtet, som skal gjelde både i luften, på havet og for angrep på energiinfrastruktur.

Mandag sier Barrot til en annen radiokanal, RTL, at en slik våpenhvile kan vise om Russlands president Vladimir Putin faktisk mener alvor om å forhandle om en fredsavtale på lang sikt.

