EU når ikke viktige mål om kutt i forurensing innen 2030

Dette var en av de nedslående meldingen i rapporten om veien til nullutslipp av forurensning, som EUs miljøbyrå (EEA) presenterte mandag. EU-kommissær for miljø, Jessika Roswall, presenterte rapporten sammen med direktøren i EEA, Leena Ylä-Mononen i Brussel.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at man må trappe opp tiltakene kraftig om målene skal nås. Konkret peker rapporten på at å fremme sirkulærøkonomien vil bidra til å redusere forbruk og dempe presset på økosystemet og folkehelsen.

Reduksjon av forurensing til luft, vann og jord er en viktig del av EUs klimastrategi. Naturmangfold og ikke minst restaurering av natur, er spørsmål som er meget kontroversielle i EU. Dette handler om alt fra byutvikling, bruk av havet som søppelplass, og hva slags landbruk EU skal ha i fremtiden.

Flere røde varsler

I tillegg til forurensingen av mikroplast går det heller ikke riktig vei når det gjelder støyforurensing i byene eller i arbeidet med å redusere kommunalt restavfall. Her er det økning og ikke reduksjon.

På tre viktige områder går det ikke raskt nok til å nå målene. Det gjelder å redusere forurensing der denne truer biomangfold, tap av næringsstoffer ved for eksempel avrenning fra landbruket, og reduksjon av den totale avfallsmengden.

Derimot kan denne rapporten peke på at EU ligger an til å nå målene på tre viktige områder. Det gjelder å redusere de helsemessige konsekvensene av luftforurensing, redusere bruk av sprøytemidler i landbruket og sikre en nedgang i bruk av antimikrobielle midler i landbruk og oppdrettsnæring.

For mye klima?

Det har vært kritikk fra miljøorganisasjoner om at EU-kommisjonen har sin oppmerksomhet rettet mot CO2-utslipp, når en snakker om «ren industri.»

Men kommissærer Roswall understreket på pressekonferansen at ren industri også betyr kutt i alle utslipp til vann, luft og jord av forurensing.

Både hun og EEA-sjefen viste til at EUs klimamål henger nøye sammen med målene om å kutte forurensing. Dette er en integrert del av kravene i det indre markedet.

EEA-sjefen understreket at det å redusere forurensing er en avgjørende del av de langsiktige bærekraftsambisjonene.

Er målene oppnåelige?

På pressekonferansen ble det spurt om det er mulig å nå målene i 2030. I sitt svar avskrev ikke Roswall målene.

– Det vi legger fram her er viktige fakta om hvor vi står nå. De gode nyhetene er at vi er på rett kurs på flere områder, sa hun, men varslet at Kommisjonen vil legge press på medlemslandene for å jobbe hardere og raskere. Det gjelder også med innføringen av vedtatt EU-regelverk.

Hun viste også til at det trengs investeringer og mer internasjonalt samarbeid for å nå målene.

