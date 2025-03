Politiet: Israelsk druser sto bak Haifa-angrepet

Angrepet fant sted på en buss- og togstasjon i kystbyen Haifa, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

En mann i 70-årene ble drept. Ifølge nødetatene er en mann og en kvinne på rundt 30 år og en 15-åring alvorlig skadet.

Angriperen var en israelsk druser som nylig hadde kommet tilbake fra utlandet, ifølge israelsk politi. Haaretz skriver at det er snakk om en 20 år gammel mann.

Druserne er en etnisk og religiøs minoritet i Midtøsten som i hovedsak holder til i fjellområder i Libanon, Israel og Syria.

Én person skal ha blitt truffet av skudd som var rettet mot angriperen, skriver Haaretz. Times of Israel meldte tidligere om to angripere, og at den ene brukte et skytevåpen mens den andre brukte et stikkvåpen. I en oppdatering skrev de at det trolig bare er snakk om én angriper med stikkvåpen, og at den andre personen som ble skutt, kan ha vært uskyldig.

Angrepet skjer samtidig som forhandlingene om en ny fase av våpenhvilen mellom Israel og Hamas står stille. Israel sa i helgen at de nå blokkerer nødhjelp fra å slippe inn på Gazastripen.

