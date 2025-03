Zelenskyj sier han føler sterk støtte etter møtet i London

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyj la ut en uttalelse på Telegram etter møtet i den britiske hovedstaden søndag.

– Vi føler sterk støtte til Ukraina, vårt folk, våre soldater og sivile – og til vår uavhengighet. Vi jobber sammen i Europa for å skape en pålitelig basis for vårt samarbeid med Amerika, for å oppnå virkelig fred og garantert sikkerhet, skriver han.

Presidenten ble varmt tatt imot av både møtevert Keir Starmer, av de andre toppolitikerne og dessuten av kong Charles, som han fikk en times møte med på godset Sandringham.

