Syria oppretter komité som skal lage ny grunnlovserklæring

Syrias president Ahmed al-Sharaa kunngjorde søndag at komiteen skal utarbeide en grunnlovserklæring for landets overgang etter at den mangeårige diktatoren Bashar al-Assad ble styrtet.

I en uttalelse fra presidentkontoret går det fram at komiteen består av sju personer, hvorav en kvinne.

Komiteen skal legge fram sine forslag for presidenten, men det er ikke angitt noen tidsramme.

Blant medlemmene er jurist Abdul Hamid al-Awak som underviser ved et universitet i Tyrkia, Yasser al-Huwaish, dekan ved det juridiske fakultetet ved universitetet i Damaskus. Bahia Mardini – den eneste kvinnen – er journalist med doktorgrad i juss og har bodd i Storbritannia.

Syrias nye myndigheter opphevet i januar grunnloven fra Assad-perioden, og Sharaa har sagt at det kan ta opptil tre år å skrive en ny.

