Støre: Ingen signal om at Norge er blant landene som skal utarbeide en fredsplan for Ukraina

Søndag ble det kjent at Storbritannia sammen med Frankrike og muligens ett eller to andre land skal samarbeide med Ukraina om å utarbeide en fredsplan.

Også USAs president Donald Trump har gitt tommel opp for at det utarbeides en slik plan.

Støre understreket at det er viktig at Europa kommer sammen for å se på hvordan man kan bidra til å støtte Ukraina. Ikke bare EU, men også likesinnede land som Norge, Tyrkia og Canada, påpekte han.

– Vi må finne ut hva som er våre bidrag til en varig og rettferdig fred, altså ikke bare en kortvarig våpenhvile, framholdt Støre.

Landene må ha en dialog med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om hvordan man skal holde USA inne i samtalene.

– Det mener jeg det er viktig å ha USA med på, sa Støre.

