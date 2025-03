Skip mistenkt for kabelbrudd får forlate Finland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Finsk politi opplyser til kringkasteren Yle at den første etterforskningsfasen er over, og at skipet derfor kan forlate finsk farvann.

Åtte personer mistenkes for lovbrudd, blant annet grov sabotasje, og tre av dem har fått reiseforbud og kan ikke forlate Finland, blir det opplyst.

Mannskapet på skipet skal avhøres ytterligere, og det skal også gjennomføres flere tekniske undersøkelser. Håpet er at etterforskningen skal være sluttført innen utgangen av april.

Estlink 2-kabelen ble ødelagt første juledag, og det ble også påført skader på andre datakabler i Østersjøen.

Finsk politi fattet mistanke til oljetankeren Eagle S og bordet derfor skipet og tok beslag i det.

Skipet mistenkes for å ha slept ankeret etter seg på havbunnen, men det er ikke fastslått at dette skjedde med overlegg.

Avisa Helsingin Sanomat siterte i januar fem anonyme kilder med kjennskap til etterforskningen som opplyste at det så langt ikke var funnet bevis for at skaden ble gjort med vilje.

Dette bekreftet også en kilde i den finske statsforvaltningen overfor Hufvudstadsbladet.

Les også: Ikea-ansatte får gratis bind og tamponger på jobb

Les også: Gode arbeidsfolk havner på Nav. Nå slår bransjen alarm

Les også: Kreml godt fornøyd med Trumps utenrikspolitikk