Le Figaro: Macron og Starmer vil foreslå våpenhvile på en måned i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Frankrike og Storbritannia foreslår en månedslang våpenhvile i Ukraina «i luften og til sjøs», sier Macron til den franske avisen Le Figaro, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Uttalelsen kommer få timer etter at toppmøtet i London ble avsluttet. Det ble ikke sagt noe om et våpenhvileforslag da de ulike toppolitikerne møtte pressen rett etter møtet.

Emmanuel Macron antyder også at europeiske land bør øke forsvarsbudsjettene sine til mellom 3,0 og 3,5 prosent av BNP for å demme opp for USAs endrede prioriteringer.

Frankrike og Storbritannia er også de to landene som har sagt at de vil sende soldater til Ukraina i en fredsbevarende styrke. I tillegg har Sverige åpnet for å sende soldater.

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)