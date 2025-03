Krypto til værs etter Trump-varsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et innlegg på sitt sosiale nettverk Truth Social sa den amerikanske presidenten at en arbeidsgruppe han opprettet kort tid etter at han tiltrådte, går videre med planene om den såkalte reserven.

Den skal inkludere tre mindre kryptovalutaer: XRP, Solana og Cardano, i tillegg til Bitcoin og Ethereum.

Trumps innlegg bidro til å sette fart i en bred oppgang blant kryptovalutaer, som hadde stupt de siste dagene etter at Trumps tolltrusler og nye skandaler i sektoren rystet investorenes tillit til de svært volatile eiendelene.

Les også: Hjalp fattige barnefamilier, nå trenger moren selv hjelp

Les også: Moren ble drept: – Det hadde skjedd en voldshendelse, fikk jeg vite (+)

Les også: Jeff Bezos pleide å si «Jeg stoler på deg, Maren». Så fikk hun sparken (+)