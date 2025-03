«Koalisjon av villige» skal sikre fred i Ukraina

De europeiske topplederne på møtet var samstemte om behovet for opprustning og tett samarbeid. Arbeidet videre skal skje raskt, allerede torsdag møtes landene på nytt i Brussel. Da skal også Norge være koblet på for å bidra.

Starmer sa i etterkant av møtet at Storbritannia sammen med Frankrike skal lede det videre arbeidet med en løsning for å stanse kampene i Ukraina.

– Deretter vil vi diskutere denne planen med USA og ta den videre sammen, sa Starmer.

De europeiske lederne la vekt på at USA er en viktig part i fredsarbeidet for Ukraina, og forsøkte å dempe inntrykket av at USA ikke lenger tar Nato-forpliktelsene alvorlig.

– Må ta det tunge løftet

I etterkant av møtet var regjeringsledere samstemte om behovet for tett samarbeid.

Starmer sa at en rekke land hadde antydet at de vil bidra til den planlagte «koalisjonen av villige». Tanken er at disse landene skal bidra med soldater, fly og utstyr til en solid fredsstyrke.

Starmer understreket imidlertid at amerikansk støtte må ligge i bunn.

– Storbritannia er forberedt på å støtte dette med støvler på bakken og fly i luften, sammen med andre. Europa må gjøre det tunge løftet. Men for å sikre fred på vårt kontinent og lykkes må denne innsatsen ha sterk amerikansk støtte. Vi jobber med USA om dette punktet, sa den britiske statsministeren.

– Vi må lære av fortidens feil. Vi kan ikke akseptere en svak avtale som Minsk-avtalen, som Russland lett kan bryte, sier Starmer.

– Trump er forpliktet

– Europeiske land trapper nå opp innsatsen, sa Nato-sjef Mark Rutte, som også forsikret om at Donald Trump var «helt forpliktet til Nato».

– Vi trenger en mer rettferdig balanse med USA når det gjelder forsvarsutgifter, sa Rutte, og føyde til at det var nødvendig å sikre at Vladimir Putins Russland aldri angriper Ukraina igjen.

Landene må selv avgjøre hva de skal bidra med, ifølge Rutte.

– Vi må ha et krafttak for forsvaret. Vi må virkelig trappe opp massivt, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Hun sa at det vil bli presentert en helhetlig plan for europeisk opprustning under EU-møtet torsdag. Von der Leyen la til at EU sammen med Norge, Tyrkia, Storbritannia og Canada trår til sammen nå.

Støre framholder viktigheten av USA

– Det er bred enighet om å jobbe for å holde USA inne i freden i Europa, sa Jonas Gahr Støre (Ap), som vedgikk at det har vært noen tunge dager i det siste.

– Vi har aldri sett et så fordypet samarbeid mellom europeiske land, mente Støre etter det alvorstunge møtet.

– Vi har også sett Europa i et større format. Der er også Storbritannia, Norge, Tyrkia og Canada. Europa samler seg nå om en sterkere og samordnet støtte til Ukraina, sa Støre.

Den ukrainske presidenten forlot toppmøtet i London først, uten å snakke med pressen. Han dro rett inn i et helikopter som fløy han til et møte med kong Charles på Sandringham gods i Norfolk.

Volodymyr Zelenskyj hadde selv bedt om å møte kongen, og presidenten var der i litt over en time, ifølge BBC.

