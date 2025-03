Israel stanser nødhjelpssendinger til Gaza

Ifølge statsminister Benjamin Netanyahu stanses nødhjelpen fordi Hamas nekter å gå med på å forlenge første fase av våpenhvilen. Den utløp egentlig lørdag.

– Dersom Hamas fortsetter å avvise dette, vil det få ytterligere konsekvenser, heter det i en uttalelse gjengitt av blant andre Haaretz.

– Dette vil ha enorme konsekvenser, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK.

– Selv om det ikke lenger bombes i Gaza, er den humanitære situasjonen fortsatt svært krevende, sier han.

– Uakseptabelt

– Dette er et alvorlig brudd på folkeretten og må stoppes umiddelbart, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Raymond Johansen.

Blokaden av nødhjelp til Gaza innebærer at Israel ignorerer Den internasjonale domstolens pålegg om å forhindre folkemord og beskytte sivile ved blant annet å tillate uhindret nødhjelp, påpeker han.

– Å bruke blokkering av nødhjelp som en krigsmetode og politisk utpressing er uakseptabelt, sier Johansen.

– Dråpe i havet

Utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors advarer også mot følgene av på nytt å stenge grensa til Gaza for nødhjelp.

– Den humanitære krisen på Gaza er langt fra over. Våpenhvilen har gjort det mulig å få inn mer nødhjelp de siste seks ukene, men behovene befolkningen på Gaza har, overgår langt muligheten til å dekke dem, sier han.

– Partene i konflikten har et ansvar for å beskytte sivilbefolkningen, og for at de får dekket sine grunnleggende behov. Nødhjelpen som har kommet inn, blir en dråpe i havet, sier Haldorsen.

Utløp lørdag

Første fase av våpenhvilen utløp lørdag. Den påla Israel å slippe inn 600 lastebillass med nødhjelp til Gaza daglig.

Detaljene for andre fase skulle for lengst ha vært klare, men forhandlingene om dette er så vidt innledet.

I henhold til avtalen skulle Israel lørdag også ha begynt å trekke sine styrker ut av den såkalte Philadelphi-korridoren som skiller Gaza og Egypt, noe som ikke skjedde.

Israelske styrker blir værende

Israels forsvarsminister Israel Katz slo for få dager siden fast at det heller ikke kommer til å skje.

Israel kommer til å beholde en buffersone mellom Gaza og Egypt, «på samme måte som i Libanon og Syria», sa han.

Eide frykter at våpenhvilen nå kan bryte helt sammen og at Israel vil gjenoppta angrepene.

– Men nå er jo Steve Witkoff, som er president Trumps utsending, veldig aktiv her. Og han har jo også selv bidratt tidligere til at det ble en våpenhvile. Det ligger en viss prestisje fra amerikansk side i at denne våpenhvilen holder, sier han til NRK.

Ber om press

Hamas kaller det «utpressing» og anklager Israel for å ville slå en strek over hele våpenhvilen.

Hamas understreker videre at de helt og fullt forplikter seg til å etterleve våpenhvileavtalen slik den foreligger og ber verdenssamfunnet legge press på Israel for å få dem til å gjøre det samme.

– Den eneste måten å oppnå stabilitet i regionen og retur av fanger er å fullføre implementeringen av avtalen og begynne implementeringen av fase to, sa Hamas-lederen Mahmoud Mardawi søndag morgen.

I henhold til avtalen om våpenhvile skal Hamas i løpet av den andre fasen frigi alle de gjenlevende gislene i Gaza. Det skal dreie seg om 27 personer, men tallet er noe usikkert.

Israel skal på sin side løslate hundrevis av palestinske fanger og starte en fullstendig tilbaketrekning fra Gaza.

Døde gisler

I den tredje og siste fasen i våpenhvileavtalen som ble inngått skal Hamas overlevere levningene av det israelsk sikkerhetstjeneste anslår er 32 døde gisler.

Deretter skal det innledes et omfattende program for gjenoppbygging og grenseovergangene til Gaza skal på nytt åpnes.

Ifølge Israel er 32 av de 59 gislene som fortsatt er i Gaza, døde.

