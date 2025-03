Flom av desinformasjon om Ukraina i USA etter Trumps diktator-utspill

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer samtidig som USA med Trump i Det hvite hus ser ut til å ha tatt en U-sving i Ukraina-politikken, og støtten framover er høyst usikker.

Desinformasjonen består blant annet av falske videoer av ukrainske soldater og falske fortellinger om at Zelenskyj og kona lever et liv i luksus. For å få folk til å tro på innholdet, brukes det såkalte deepfakes, der videoer, bilder og lyd er blitt manipulert med kunstig intelligens, men likevel framstår som ekte.

Noen av disse løgnene har versert i en årrekke, men nå spres de på nettet og kan skape anti-ukrainske holdninger tre år etter at Russland gikk til full krig mot nabolandet.

Nyhetsbyrået AFP har også avslørt nyere løgner, som falske påstander om at Zelenskyj har forbudt Trumps sosiale plattform – Truth Social – i Ukraina.

Les også: Trumps turbulente forhold til Zelenskyj

Mye gjenbruk

Ifølge forskere er Russland opphavet til mye av desinformasjonen som spres blant amerikanerne. Noen av påvirkningskampanjene som tidligere var rettet mot amerikanske valg, retter seg i stadig større grad mot den ukrainske presidenten.

– Vi har sett en merkbar økning i narrativer med anti-ukrainsk desinformasjon i amerikanske sosiale medier, og mye av det ser ut til å bestå av gjenbruk av innhold fra tidligere russiske påvirkningskampanjer, sier McKenzie Sadeghi, analytiker hos NewsGuard, som har satt seg fore å avsløre desinformasjon.

Påstandene økte i omfang etter at Trump gikk til verbalt frontangrep på Zelenskyj og kalte ham «diktator» for snart to uker siden.

– Trumps kommentarer ser ut til å ha ført til ny interesse for anti-ukrainske narrativer som var i ferd med å forsvinne, sier Sadeghi.

Les også: Trump-tiradene: – Velger å gå løs på den svake parten (+)

Spres av Trumps støttespillere

Presidentens sønn Donald Trump Jr. og den konservative influenseren Kyle Becker skapte lenge blest om en nå avkreftet deepfake av Zelenskyj mens han danser.

En annen Trump-alliert, den republikanske senatoren Mike Lee, har delt et tvilsomt videoopptak som angivelig viser at ukrainske soldater sette fyr på en Trump-dukke.

Andre kjente skikkelser med kontoer på X, har delt klipp som hevdes å vise ukrainske soldater som brenner kopier av Trump-boka «The Art of The Deal».

Ukrainas senter for innsats mot desinformasjon sier at begge videosnuttene er falske, og at de er iscenesatt av «russiske propagandister».

Les også: Britisk milliardlån til Ukraina

Russiske kampanjer

Videoene ser ut til å være en del av en russisk desinformasjonsoperasjon kalt Storm-1516, opplyser forsker i sosiale medier Darren Linvill ved Clemson University i South Carolina. Teamet hans oppdaget nettverket i 2023.

Storm-1516 rettet seg tidligere mot det amerikanske valget med iscenesatte videoer. Noen av dem hevder å avsløre valgfusk. Amerikansk etterretning har imidlertid anklaget russerne for å stå bak.

Som i andre forfalskninger fra nettverket, ser videoene ut til å vise dekorerte ukrainske soldater, men de faktiske ansiktene synes ikke. Det er også umulig å vite hvor filmen er tatt opp, ifølge Linvill.

Begge videoene ble spredt i fjor via kontoer som ifølge Linvill ofte «renvasker» filmene.

– Storm-1516-narrativene har mange likhetstrekk: Måten de er laget på, narrativet de forteller og hvordan de distribueres, sier han.

Les også: Lars West Johnsen: Det er nå vi må trykke USA til vårt bryst

Falske yachter

Storm-1516-operasjonen har også svertet Zelenskyj og hans kone med historier om overdådige kjøp samtidig som Ukraina er avhengig av vestlig militær bistand.

– Disse falske historiene dukker opp i toppsøkene rundt Zelenskyj hver måned, sier Linvill.

– Antallet hus denne fyren skal ha kjøpt fram til nå, er sjokkerende, føyer han til.

Påstandene fikk nytt liv etter at Trump stilte spørsmål ved Zelenskyjs legitimitet.

Mellom 18. og 24. februar telte NewsGuard nesten 28.000 innlegg og artikler i sosiale medier som nevnte Zelenskyj og enten en villa, yacht, vingård eller herskapshus – mer enn 26 ganger så mange slike omtaler som i den foregående seksdagers perioden, ifølge Sadeghi.

NewsGuard opplyser at en amerikaner som har blitt Kreml-propagandist, driver hundrevis av falske nettsteder. Han har hjulpet til med å spre 14 narrativer som anklager ekteparet Zelenskyj for korrupsjon siden krigen begynte.

Les også: Starmer: – Vi står sammen med Ukraina så lenge det trengs

– Høster frukten nå

Joseph Bodnar, forsker ved Institute for Strategic Dialogue, mener at russernes påvirkningskampanjer tar sikte på å skape fiendskap mellom regjeringene til Trump og Zelenskyj.

– Russland ønsker å overbevise amerikanske forhandlere om at Ukraina er deres fiende, ikke deres partner. Det er et middel for Kreml til å sikre seg gunstige vilkår i en eventuell fredsavtale, sier Bodnar.

Noe av den antatte russiske desinformasjonen har nådd Elon Musk.

I begynnelsen av februar delte milliardæren en oppdiktet melding som hevdet at USA betalte kjendiser for å besøke Zelenskyj i Ukraina. Musk er mannen som har fått i oppgave å utføre omfattende kutt i statens utgifter.

Ifølge Linvill er dette gevinsten etter en rekke år med russisk desinformasjon.

– Fruktene av denne konstante påvirkningskampanjen høstes nå, sier Linvill.

Les også: Eide om toppmøtet i London: – Kan bli historisk