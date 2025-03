Eide om toppmøtet i London: – Kan bli historisk

Til NRK sier han at det skal diskuteres hva de kan bidra med nå, både med støtte til Ukraina, ideer for en våpenhvile eller fred og europeiske sikkerhetsgarantier for Ukraina.

– Så alt dette står på dagsordenen i dag, og jeg tror dette kan bli et ganske historisk møte, sier han.

Til TV 2 sier Eide at det er viktig for dem at det ikke er et møte som har brodd mot Trump.

– Dette er et møte for Ukraina, for sikkerhet i Europa, men også en invitasjon til et bedre samarbeid over Atlanterhavet, for det er viktig for oss i Europa, sier han.

