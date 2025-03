Zelenskyj: Viktig at Ukraina blir hørt

– Det er svært viktig for oss at Ukraina blir hørt og at ingen glemmer landet, verken under krigen eller etterpå, skriver Zelenskyj på Telegram.

– For folk i Ukraina er det viktig å vite at de ikke står alene, og at deres interesser er representert i hvert land, i hver krok av verden, legger han til.

Han takker samtidig for all støtten han og Ukraina har mottatt.

– Ikke bare diplomatisk og økonomisk, men også politisk og i form av bønner.

Fredag ble Zelenskyj skjelt ut i et møte med USAs president Donald Trump og visepresident J.D. Vance. Møtet ble avsluttet tidlig og en pressekonferanse med de to regjeringssjefene ble senere avlyst. Den mye omtalte mineralavtalen mellom Ukraina og USA ble heller ikke signert.

Møtet har skapt sterke reaksjoner rundt om i verden, og en rekke vestlige ledere har tatt Zelenskyj i forsvar.

