Våpenhvilen i Gaza løper ut – ingen forhandlinger om tiden framover

Gårsdagens forhandlinger i Kairo mellom Hamas og Israel førte ikke fram, og den palestinske gruppen avviser det israelske forslaget om å forlenge første fase av våpenhvilen, i stedet for å gå til fase to som planlagt. USA mener imidlertid at det er en god idé.

Hamas' talsperson Hazem Qassem sa til Al-Araby TV lørdag morgen at det ikke pågår noen samtaler om fase to av våpenhvilen, melder Al Jazeera.

En ikke-navngitt talsperson for gruppen sier til kringkasteren at det kan bli økt militær aktivitet på Gazastripen allerede i morgen, da det ikke lenger er noen forpliktelser om å opprettholde våpenhvilen.

Samtalene om andre fase var ment å føre til forhandlinger om en total stans i kampene i Gaza, inkludert løslatelsen av alle gjenværende gisler som er i live og en fullstendig tilbaketrekking av israelske styrker fra området.

Israels forsvarsminister Israel Katz reiste torsdag tvil om hvorvidt en israelsk tilbaketrekning fra den palestinske enklaven kom til å bli virkelighet. «Det kommer ikke til å skje», sa han til kringkasteren Kanal 7.

Forhandlingene om neste fase av våpenhvilen skulle egentlig ha startet i begynnelsen av februar.

