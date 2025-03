USAs utenriksminister ber Zelenskyj si unnskyld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Zelenskyj bør si unnskyld for å kaste bort tiden vår på et møte som endte slik det gjorde, sier Rubio i et intervju med CNN fredag kveld.

Stemningen ble etter hvert amper da den ukrainske presidenten besøkte sin amerikanske motpart på Trumps kontor i Det hvite hus. Det utartet til et munnhoggeri der Zelenskyj ble regelrett skjelt ut av Trump og visepresident J. D: Vance.

Etter møtet ble Zelenskyj bedt om å forlate Det hvite hus. Det ble ikke noe av den planlagte signeringen av en mineralavtale mellom de to landene. I etterkant sier en tjenesteperson i Det hvite hus til Reuters at Trump umiddelbart ikke er interessert til å gjenoppta forhandlingene om en slik avtale med Zelenskyj.

Les også: Kommentar: Bakholdsangrep i Det svarte hus

Les også: Solberg: – Vi så USAs president ydmyke og harselere med Ukrainas president

Les også: Zelenskyj takker Støre og andre europeiske ledere