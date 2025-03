Ukrainerne slår ring rundt Zelenskyj etter Trumps utskjelling

Ropekampen som utspilte seg i sluttminuttene av det svært etterlengtede møtet mellom Zelenskyj og USAs president Donald Trump i Washington fredag, har ført til isfront i et allerede anspent forhold mellom de to allierte.

Det har også knust Ukrainas håp, i det minste midlertidig, om at USA ville forbli en pålitelig partner i kampen mot å avverge og stanse Russlands tre år lange angrepskrig.

Krangelen, der en frustrert Zelenskyj ble forelest av Trump og visepresident J.D. Vance for det de mente var manglende takknemlighet for amerikansk støtte og til og med ble disset for antrekket sitt, har gledet myndighetene i Russland. De anser det som et endelig sammenbrudd av forholdet mellom USA og den ukrainske lederen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Trump forstår ikke

Zelenskyj trenger imidlertid ikke å vende hjem til Ukraina i frykt for ytterligere kjeft. På hjemmebane hylles han for å ha beholdt fatningen og stått opp for landets verdighet og interesser.

Nataliia Serhijenko (67), en pensjonist i Kyiv, sier hun tror ukrainerne er fornøyd med presidentens opptreden i Washington «fordi Zelenskyj kjempet som en løve».

– De hadde et opphetet møte, en veldig opphetet samtale, men Zelenskyj forsvarte Ukrainas interesser, sier hun.

Kyiv-innbygger Artem Vasyljov (37) sier at det var Trump som var respektløs i Det ovale kontor.

– Vi streber etter demokrati, og vi blir møtt av total respektløshet overfor våre krigere, våre soldater og folket i landet vårt, sier Vasyljov, som selv ble født i russisk-okkuperte Luhansk i Øst-Ukraina.

Han anklager den amerikanske presidenten for å unnlate å anerkjenne de menneskelige kostnadene av Russlands invasjon og sier Trump ikke forstår at folk dør og byer blir ødelagt.

– Han forstår ikke det, han er bare en forretningsmann. For ham er penger hellig.

Ukrainsk samhold

Det ukrainske samholdet har blitt styrket etter at Trump allerede før fredagens møte kom med en uriktig påstand om av Zelenskyj var en diktator. Det fikk selv den ukrainske presidentens tøffeste kritikere til å samle seg rundt ham.

Etter den nye klinsjen med Trump oversvømmes ukrainske sosiale medier av nye lovord om Zelenskyj, og presidenten får støtte fra politikere på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Kharkiv-guvernør Oleh Synjehubov, hvis hjemsted ble rammet av russiske droneangrep samme natt som Trump-møtet, er blant dem som roser sjefen sin.

– Vår leder, til tross for presset, står fast i ved forsvaret av Ukraina og ukrainernes interesser. Vi trenger en rettferdig fred med sikkerhetsgarantier, sier han.

Guvernør i Kherson, Oleksandr Prokudin, sier at tre år med krig har herdet det ukrainske folket i kampen for overlevelse. Hans hjemregion har også vært okkupert av russiske styrker.

– Vi vet hva press er, på frontlinjen, i politikken, i vår daglige kamp. Det har gjort oss sterkere. Det har gjort presidenten vår sterkere. Besluttsomheten er kraften som driver oss framover. Og jeg er sikker på at vi skal holde ut denne gangen også.

