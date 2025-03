Tysklands utenriksminister: – En ondskapsfull tidsalder har begynt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vår forferdelse er større i dag enn før, sier Baerbock lørdag, dagen etter at president Volodymyr Zelenskyj fikk både Trump og Vance på nakken under et pressetreff i Det hvite hus.

Ifølge den tyske utenriksministeren har en ny «ondskapsfull tidsalder» begynt. Hun fastholder Tysklands støtte til det ukrainske folk og lover at landet kun vil øke sine forpliktelser til Ukraina.

– Mange av dere har nok sovet dårlig i natt etter å ha sett de grufulle videoene fra Det hvite hus. For å være ærlig, det gjorde jeg også. Dessverre var dette ikke et mareritt, men en brutal virkelighet, sier Baerbock til journalister i Berlin.

Hun beskriver Ukraina som et del av et fritt og demokratisk Europa, og hun sier det ikke er noen tvil om hvem som er angriperen og hvem som er den modige forsvareren i krigen.

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)