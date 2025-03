Tysklands president sier Zelenskyj ble ydmyket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Steinmeier omtaler møtet der president Donald Trump og hans visepresident J.D. Vance skjelte ut Volodymyr Zelenskyj for åpent kamera som «utrolig».

Nyhetsbyrået DPA skriver at Tysklands president legger vekk sine vante diplomatiske talemåter når han beskriver hendelsen.

– Scenen i Det hvite hus i går tok pusten fra meg. Jeg ville aldri ha trodd at vi noen gang måtte forsvare Ukraina mot USA, sier Steinmeier til byrået.

Steinmeier sier at europeere fortsatt er forpliktet til frihet, demokrati og rettssikkerhet.

– Vi må forhindre at Ukraina tvinges til å godta underkastelse, sier han.

Han tar også til orde for at Tyskland raskt får på plass en sterk regjering for å takle den pågående krisen. CDU-leder Friedrich Merz blir etter alt å dømme landets neste statsminister etter nyvalget sist søndag, men regjeringsforhandlingene er så vidt startet.

