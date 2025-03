Trump og Zelenskyjs møte var en diplomatisk katastrofe, sier Danmarks utenriksminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kan ikke komme på noe i historien der man har invitert en leder inn i Det hvite hus og sendt dem på dør for tidlig, sier utenriksministeren til dansk TV 2.

Fredag besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj president Donald Trump i Det hvite hus. Det gikk ikke som planlagt. I stedet for å signere den ventede mineralavtalen som skulle styrke forholdet mellom ukrainerne og USA, ble Zelenskyj skjelt ut av både Trump og visepresident Vance.

– Det var en diplomatisk katastrofe for alle involverte, sier Rasmussen.

Han legger til at han snakket med Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha etter det skjebnesvangre Ukraina-møtet, der han gjentok danskenes støtte til Ukraina til tross for at Zelenskyj ble ydmykende behandlet i Det hvite hus.

