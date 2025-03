PKK erklærer våpenhvile med Tyrkia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For å bane vei for gjennomføringen av leder Apos oppfordring til fred og et demokratisk samfunn, erklærer vi våpenhvile med virkning fra i dag, sier gruppen i en erklæring gjengitt av det PKK-vennlige nyhetsbyrået ANF; med henvisning til gruppens leder Abdullah Öcalan.

Ifølge Reuters har PKK bedt om at Tyrkia løslater Öcalan, slik at han kan starte en avvæpningsprosess.

Öcalan oppfordret tidligere i uka medlemmer i gruppa om å legge ned våpnene, og sa samtidig at gruppa bør oppløses. I uttalelsen sa Öcalan at PKK har mistet formålet sitt av flere årsaker, og han hyllet demokratiet som veien videre.

– Alle væpnede grupper må legge ned våpnene, og PKK må oppløse seg selv, sa han i uttalelsen som ble lest opp av politikere fra det prokurdiske partiet DEM.

I lørdagens uttalelse sier PKK at de er enige med Öcalans oppfordring, og at de kommer til å følge den.

Erdogan: Historisk mulighet

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tok imot Öcalans fredsplan med åpne armer.

– Dette er en historisk mulighet til å rive den muren av terror som har stått i veien for det tusenårige brorskapet mellom det tyrkiske og det kurdiske folket, sa Erdogan om Öcalans uttalelse tidligere i uka.

Fredsoppfordringen fra Öcalan kom etter at lederen for det nasjonalistiske partiet MHP, Devlet Bacheli, tilbød ham en fredsgest dersom han tok avstand fra vold, noe Erdogan støttet.

Den tyrkiske regjeringen har likevel den siste tiden økt presset mot opposisjonen og pågrepet hundrevis av politikere, aktivister og journalister. Forrige uke ble nesten 300 personer pågrepet og anklaget for å ha bånd til PKK. I tillegg har ti valgte ordførere fra DEM blitt fjernet fra vervene sine og siktet for «terrortilknytning».

Slutten på en årelang konflikt

75 år gamle Öcalan var med på å grunnlegge PKK i 1978 og har sittet fengslet på en øy utenfor Istanbul siden 1999. Medlemmer av DEM besøkte Öcalan i fengselet torsdag.

PKK har vært involvert i en årelang væpnet konflikt med Tyrkia. Titusener er drept i den langvarige kampen for en kurdisk stat, og organisasjonen står på terrorlistene til EU og USA, i tillegg til nevnte Tyrkia.

Kurdere utgjør rundt 20 prosent av Tyrkias befolkning på 85 millioner mennesker.

Les også: Kommentar: Vi som elsker Amerika

Les også: Støre om krangelen i Det hvite hus: – Alvorlig og nedslående

Les også: Trump til Zelenskyj: – Du må være takknemlig