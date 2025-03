Orban ber EU starte direkte fredssamtaler med Putin om Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et brev til EU-president António Costa, som nyhetsbyrået DPA har sett, skriver Orban at det er vanskelig for EU-medlemmene å bli enige om Ukraina.

Han mener at det er «strategiske forskjeller i vår tilnærming til Ukraina som ikke kan overgås ved å lage utkast eller kommunisere».

Ungarn har lenge stukket kjepper i hjulene for EU når det gjelder Ukraina-krigen. Orban trosset EU-toppene i fjor da han besøkte Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Regjeringen hans har også vært motstander av EUs sanksjoner mot Russland.

Orban anses som EUs mest russiskvennlige leder og har også knyttet tette bånd til USAs president Donald Trump.

