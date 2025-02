Zelenskyj forlot Det hvite hus tidlig

En planlagt pressekonferanse er avlyst, ifølge CNN.

USAs president Donald Trump la samtidig ut en uttalelse i sitt sosiale medie Truth Social.

– Det er utrolig hva som kommer fram gjennom følelser, og jeg har fastslått at president Zelenskyj ikke er klar for fred hvis Amerika er involvert, fordi han føler at vår involvering gir ham en stor fordel i forhandlingene. Jeg ønsker ikke en slik fordel, jeg ønsker fred. Han viste mangel på respekt for De forente stater i dets ærverdige Ovale kontor, skriver den amerikanske presidenten.

– Han kan komme tilbake når han er klar for fred, avslutter den amerikanske presidenten.

Les også: USA-ekspert: – Sjokkerende å se

Les også: Munnhuggeri da Volodymyr Zelenskyj møtte Donald Trump i Det hvite hus

Les også: Trump-tiradene: – Velger å gå løs på den svake parten