– Takk Amerika, takk for støtten, og takk for dette besøket. Takk til USAs president, Kongressen, og det amerikanske folket. Ukraina trenger rettferdighet og varig fred, og vi jobber mot akkurat det, skriver Zelenskyj i et innlegg på X.

Støre: – Alvorlig og nedslående

Trump til Zelenskyj: – Du må være takknemlig

