USA-ekspert Melby: – USA er ikke til å kjenne igjen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble overhøvlet av Donald Trump og visepresident J.D. Vance foran kamera.

– Det er nesten ikke til å tro. Trump nekter for at det er Russland som har startet krigen, og presser et land som har blitt utsatt for en angrepskrig til å betale for seg – og hevder at de er utakknemlig om de ikke gjør alt Trump mener, sier Melby, som er seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier, til Dagbladet.

– Glem det!

Han mener at Trump har kjøpt «Putins versjon» fullt og helt, og at USA ikke lenger er til å stole på.

– Våre egne politikere som sier at man bare må gå i dialog med Trump: Glem det! sier han.

– USA har nå blitt et drittsekkland ledet av en gangster. Hele ideen med USA er lagt i grus på kun litt over en måned. Det hele er så tragisk å bevitne at jeg har ikke ord, skriver han på Facebook fredag kveld.

– Skammelig

Statsminister Jonas Gahr Støre beskriver det som skjedde som alvorlig:

«Det vi så fra Det hvite hus i dag, er alvorlig og nedslående. Ukraina trenger fortsatt USAs støtte, og Ukrainas sikkerhet og fremtid er også viktig for USA og for Europa. President Volodymyr Zelenskyj har sterk støtte i Ukraina, bred støtte i Europa, og han har ledet sitt folk gjennom en svært krevende og brutal tid, under angrep fra Russland. At Trump anklager Zelenskyj for å gamble med tredje verdenskrig, er dypt urimelig og en uttalelse jeg tar avstand fra. Norge står sammen med Ukraina i deres frihetskamp. Vi håper at også Trump-administrasjonen forstår betydningen av en rettferdig og varig fred i Ukraina.» skriver Støre på X.

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H) mener hele seansen var skammelig.

– Det er trist og skammelig å se USAs president og visepresident opptre så uverdig i møtet med en alliert som kjemper for sitt lands og sitt folks overlevelse. Den eneste som tjener på det som skjer nå er Vladimir Putin, sier hun til NRK.

– Sjokkerende og vondt

Også andre eksperter er rystet over scenene som utspilte seg i Det ovale kontor fredag kveld.

– Det er sjokkerende å se. Det bringer krigen mye tettere på. Slike samtaler er det ofte på bakrommet, men nå ser vi det altså på TV. Det å se dette live i vår moderne tid er voldsomt. Mye er på vippepunktet nå, sier USA-ekspert Eirik Bergersen til TV 2.

– Det er helt historiske scener, nok en gang, og ganske vondt å se på, sier Sofie Høgestøl til VG.

– Dette var veldig trist å se på. Her har vi en som kjemper for livet, så møter han to maktmennesker som har alle kortene på sin side. Zelenskyj ble malt inn i et hjørne, og dette bærer preg av nærmest lynsjestemning, sier NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski til Nettavisen.

Godzimirski utdyper videre til Aftenposten:

– Det minner mest om en henrettelse av Zelenskyj for åpent kamera, som har klart svakere kort på hånden.

