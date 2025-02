Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

President Volodymyr Zelenskyj fikk en voldsom skyllebøtte av Trump og hans visepresident J.D. Vance under toppmøtet fredag. Det gleder Orban seg over.

– Sterke menn skaper fred, svake menn skaper krig. I dag sto president Donald Trump modig opp for fred. Selv om det var vanskelig for mange å fordøye. Takk, herr president, skriver Orban i et innlegg på X.

