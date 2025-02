Ukrainas statsminister sier fred uten garantier er umulig etter Trump-krangel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Zelenskyj har rett. Fred uten garantier er ikke mulig. Våpenhvile uten garantier er veien til russisk okkupasjon av hele det europeiske kontinentet, skriver Sjmyhal på X.

Uttalelsen kommer etter Volodymyr Zelenskyjs dramatiske besøk i Det hvite hus, som endte med at den ukrainske presidenten ble skjelt ut av både USAs president og visepresident for åpne kameraer.

Det hele endte med at Zelenskyj forlot Det hvite hus tidlig og pressekonferansen med den amerikanske presidenten, der det var ventet at de to skulle signere en mineralavtale, ble avblåst.

Les også: Macron etter Zelenskyj-utskjelling: – Det er Russland som er angriperen

Les også: Støre: – Alvorlig og nedslående

Les også: Trump til Zelenskyj: – Du må være takknemlig