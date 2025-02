Trump: – Zelenskyj overspilte kortene sine

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Zelenskyj ønsker å kjempe, kjempe, kjempe. Han så ikke ut som en mann som ønsker å skape fred, sier den amerikanske presidenten etter at møtet mellom dem utartet til en krangel for åpent kamera fredag.

Den amerikanske presidenten vedgår at møtet, som ble avsluttet raskere enn planlagt, ikke gikk særlig bra. Han sier også at dersom samtalene skal gjenopptas, må Zelenskyj si at han ønsker fred.

– Jeg ønsker ikke noe som drar ut i tid. Vi ønsker fred, ikke en ti år lang krig, sier Trump og gjentar at en våpenhvile kan innføres umiddelbart.

Les også: Erna Solberg: – Vi så USAs president ydmyke og harselere med Ukrainas president

Les også: Zelenskyj takker Støre og andre europeiske ledere

Les også: Kommentar: Bakholdsangrep i Det svarte hus