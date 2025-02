Tidligere forsvarsministre hardt ut mot Trump

I et brev til representantene i Kongressen betegner de tidligere forsvarsministrene Trumps politikk som «uforsvarlig» og et forsøk på «å politisere» det amerikanske forsvaret.

De tidligere forsvarsministrene Lloyd Austin, William Perry, Chuck Hagel, Leon Panetta og James Mattis skriver at de er dypt bekymret over det som nå skjer og mener at Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth går langt ut over sine fullmakter.

– Vi skriver for å oppfordre Kongressen til å holde Trump ansvarlig for disse uforsvarlige handlingene og til fullt ut å utøve sitt grunnlovsfestede tilsynsansvar, heter det blant annet i brevet.

– Trumps oppsigelser reiser urovekkende spørsmål om administrasjonens ønske om å politisere militæret og fjerne rettslige begrensninger på presidentens makt, skriver de fem videre.

I forrige uke sparket Trump forsvarssjef Charles Q. Brown, som Hegseth omtalte som «woke».

Han varslet også at opptil 8 prosent av de sivilt ansatte i Pentagon vil bli sparket, og at rundt 5400 ville bli bedt om å rydde skrivebordet de neste dagene.

