Redd Barna varsler massive kutt verden over etter USAs bistandsfrys – 2300 mister jobben

Redd Barnas landkontorer på Sri Lanka, Polen, Brasil, Georgia and Liberia stenges, og i første omgang mister over 2300 ansatte jobbene sine, skriver de i en pressemelding.

Ifølge organisasjonen blir opptil 12 millioner barn og familier rammet av den amerikanske bistandsfrysen. Organisasjonen sier den må legge ned programmer i 40 land.

– Vi fryktet det verste, og nå skjer det. USA har kuttet all bistand – også de livreddende programmene vi trodde var beskyttet. Vi kjemper for å finne løsninger, men kuttene er så massive at vi ikke kan kompensere for dem, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Redd Barna i Norge.

– Dette er en humanitær katastrofe i realtid, og et svik av historiske dimensjoner, sier hun.

Les også: Hva betyr Trumps tollpolitikk for din lommebok? (+)

Les også: Volodymyr Zelenskyj møter Donald Trump i Det hvite hus

Les også: Dommer stanser masseoppsigelser av offentlig ansatte i USA