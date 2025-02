Mildere tone fra Trump, men ingen sikkerhetsgarantier

En seier for Keir Starmer i møtet med den amerikanske presidenten var en mulig handelsavtale mellom de to landene. Trump, som er veldig begeistret for den britiske kongefamilien, fikk en invitasjon til et statsbesøk for å møte kong Charles.

Den amerikanske presidenten har skapt uro i mange europeiske land og regjeringer med en tydelig og markant dreining i retning Russland. Da han møtte Starmer, sa Trump at det har vært stor fremgang i retning av en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina, og at forhandlingene er inne i en kritisk fase.

– Det blir enten veldig snart eller ikke i det hele tatt, sa Trump på en felles pressekonferanse for de to lederne.

– Sa jeg det?

Trump tonet ned gnisningene mellom ham og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nylig, der Trump blant annet kalte Zelenskyj en diktator og en middels vellykket komiker. Utspillet forsterket frykten for at han ville holde Ukraina helt utenfor forhandlingene med Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg har stor respekt for ham, sa Trump torsdag. På presidentkontoret hadde han tidligere også gått tilbake på diktator-uttalelsen på et vis.

– Sa jeg det? Jeg kan ikke tro at jeg sa det.

Samtidig vil han fortsatt ikke forplikte seg til å gi den sikkerhetsgarantien Storbritannia og Frankrike ønsker seg i bytte for å sende fredsbevarende styrker til Ukraina dersom en avtale med Russland kommer på plass.

Tomhendt

Trump sier han er «åpen for mange ting» med tanke på sikkerhetsgarantier, men at han vil ha en avtale mellom Russland og Ukraina først. Han la til at han tror Putin vil holde ord og avviste Starmers advarsel om at en fredsavtale uten en amerikansk garanti vil åpne for at Russland angriper Ukraina på nytt.

Starmer er den andre europeiske lederen som må reise tomhendt hjem fra Washington når det gjelder Ukraina. Mandag forsøkte Frankrikes president Emmanuel Macron å overbevise Trump.

– Vi må vinne freden. Det kan ikke bli en fred som belønner den aggressive parten, sa Starmer på pressekonferansen. I et intervju med Fox News roste han Trump for å lede an i innsatsen for en våpenhvile, men understreket samtidig at det må bli en avtale som varer.

