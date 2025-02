Listhaug om Trumps tone mot Zelenskyj: – Uverdig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble utskjelt av USAs president Donald Trump og visepresident J.D. Vance på et møte fredag.

– Det er uverdig å se behandlingen Volodymyr Zelenskyj fikk i Det hvite hus i dag, sier Frp-lederen til NTB.

– I over tre år har Ukraina forsvart seg tappert mot det russiske regimets kyniske og brutale angrepskrig. Dette handler om sikkerheten i hele Europa, og er en kamp for våre verdier, for frihet og demokrati mot autoritære krefter der enkeltmennesket ikke betyr noe. Frp vil fortsette og stå sammen med Ukraina, fortsetter Listhaug.

