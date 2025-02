Kina nådde ikke viktig klimamål i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Karbonintensiteten, som måler utslipp av CO2 delt på bruttonasjonalprodukt (BNP), falt med 3,4 prosent, ifølge landets nasjonale statistikkbyrå. Målet var en nedgang på 3,9 prosent.

Samtidig fortsatte det samlede karbonutslippet å øke. Data fra statistikkbyrået viser at landet ligger på eterskudd i målet om å kutte utslippene med 18 prosent fra 2020 til i år.

Kina har lovet å kutte karbonintensiteten med over 65 prosent fra 2005-nivå innen 2030.

Landet står fortsatt for verdens største utslipp av drivhusgasser, som bidrar til klimaendringene. Samtidig er Kina langt fremme i utbyggingen av fornybar energi. Planen er at karbonutslippene skal nå toppen i 2030 og at landet skal ligge på netto nullutslipp innen 2060.

